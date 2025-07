Incendio in Tangenziale a Fuorigrotta | Smart distrutta dalle fiamme danni anche ai locali vicini

Un incendio devastante sulla tangenziale di Fuorigrotta ha causato la distruzione di un’auto Smart e danni ai locali vicini, creando disagi e chiusure temporanee. La rampa Italia '90, epicentro del rogo, è stata chiusa per ore ma ora è di nuovo aperta al traffico. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

