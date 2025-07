Venezuela Maduro partecipa alla parata militare per il Giorno dell’Indipendenza

Il Venezuela celebra il suo spirito di indipendenza con una maestosa parata militare a Caracas, che ha visto la partecipazione di migliaia di soldati, carri armati e elicotteri da combattimento. In un momento di forte orgoglio nazionale, il presidente Nicolás Maduro ha sottolineato l’importanza di rafforzare i sistemi di difesa aerea e antiaerea, evidenziando il ruolo cruciale della tecnologia e dell’aiuto internazionale. Un segnale di determinazione e resilienza per il Paese.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha partecipato sabato alla parata militare a Caracas per celebrare il Giorno dell’Indipendenza del Venezuela. All’evento hanno preso parte migliaia di soldati provenienti da diverse sezioni dell’esercito, con carri armati ed elicotteri da combattimento che sorvolavano la base militare di Caracas. “Dobbiamo rafforzare i nostri sistemi di difesa aerea e antiaerea, con la nostra tecnologia e con l’aiuto dei nostri grandi alleati e amici nel mondo”, ha detto Maduro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Maduro partecipa alla parata militare per il Giorno dell’Indipendenza

