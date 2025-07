Lo sport in Costituzione | un diritto per tutti un impegno collettivo

Lo sport in Costituzione: un diritto per tutti, un impegno collettivo. Con l’inserimento dell’articolo 33 modificato nel 2023, l’Italia riconosce ufficialmente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva. Questo importante passo sancisce un impegno condiviso per garantire a ogni cittadino la possibilità di praticare sport come diritto fondamentale. La strada verso una società più inclusiva e sana è ora più chiara e sostenibile.

Con l’inserimento dello sport in Costituzione l’Italia ha compiuto un passo fondamentale verso il riconoscimento del valore educativo, sociale e culturale della pratica sportiva. L’articolo 33 della Carta, modificato nel 2023, affermando che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, sancisce definitivamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Lo sport in Costituzione: un diritto per tutti un impegno collettivo

In questa notizia si parla di: sport - costituzione - diritto - tutti

I concerti, gli spettacoli teatrali, le gare sportive e tutti gli eventi dal vivo sono scambi di energia, esplosioni di gioia, condivisione di emozioni. Sono un viaggio in cui, per qualche ora, ciascuno partecipa a un’esperienza irripetibile che unifica corpi e spiriti. Ma Vai su Facebook

Lo sport nella Costituzione: il nuovo articolo 33; Un anno di sport nella Costituzione, ma nessuno davvero lo garantisce; Quando lo sport entra nella Costituzione. Aspetti educativi degli sport equestri.

L'importanza di agevolare l'accesso allo sport anche per i bambini in difficoltà economica - La piattaforma DoctorApp si unisce alla Fondazione Banca delle Visite per promuovere l’attività fisica tra i più piccoli, abbattendo le barriere economiche che impediscono la pratica dello sport e il ... Scrive vanityfair.it

Sportcity, Celli "Fare attività fisica sia un diritto per tutti" - MSN - Soprattutto una volta approvato l'articolo 33 della Costituzione ... Segnala msn.com