Bologna esce dal carcere per laurearsi e fugge Era stato condannato per la strage di Corinaldo

In un sorprendente colpo di scena, Andrea Cavallari, noto membro della banda dello spray responsabile della tragica strage di Corinaldo, esce dal carcere per laurearsi e scompare nel nulla. Questa fuga misteriosa solleva interrogativi sulla sua reale libertà e sulle misure di sorveglianza adottate. La sua irreperibilità rafforza il senso di inquietudine, lasciando la comunità e le autorità in attesa di risposte.

Andrea Cavallari, membro della banda dello spray che provocò 6 morti nella discoteca Lanterna Azzurra, non era accompagnato dalla scorta ma solo dai famigliari. E’ irreperibile da giovedì. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bologna, esce dal carcere per laurearsi e fugge. Era stato condannato per la strage di Corinaldo

