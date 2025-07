Cataclisma Napoli | Manna e De Laurentiis ai ferri corti | Si valuta la risoluzione del contratto

Il Napoli si trova al centro di un vero e proprio cataclisma, con Manna e De Laurentiis ai ferri corti e la possibile risoluzione del contratto sulla tavola. Il rapporto tra il patron e il direttore tecnico sta attraversando una fase critica, alimentando incertezza e tensioni che rischiano di scuotere le fondamenta della squadra. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa crisi e quali potrebbero essere le conseguenze per il futuro azzurro.

Aurelio De Laurentiis è un patron particolare e non sempre riesce a trovare i giusti compromessi con i suoi dipendenti. Aurelio De Laurentiis è un presidente che ama accentrare l'attenzione e non ha mai nascosto la sua volontà di gestire il Napoli in prima persona. Questo suo modo di operare, diretto e talvolta impulsivo, lo ha portato nel tempo a scontrarsi con diversi dirigenti e allenatori, anche di alto profilo. Non è raro che le decisioni vengano prese unilateralmente, senza un vero confronto, alimentando tensioni interne e malumori nello spogliatoio e nella dirigenza.

