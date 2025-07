Papa Leone l’amico priore avverte | È a rischio Cosa succede

Dopo mesi di intensa leadership, Leone XIV si prende una pausa a Castel Gandolfo, una scelta che testimonia la fatica e la dedizione richieste dal suo incarico. Questa decisione, accolta con sollievo dai collaboratori, apre uno squarcio di respiro nel mondo ecclesiastico, mentre l’attenzione si concentra sui rischi imminenti e sulle sfide future. Ma cosa potrebbe succedere ora? Restate con noi per scoprirlo.

Leone XIV si prende una pausa. Dopo due mesi intensi alla guida della Chiesa, il nuovo pontefice ha scelto di ritirarsi per qualche giorno a Castel Gandolfo, la storica residenza estiva dei papi. Una decisione che ha suscitato sollievo tra i suoi collaboratori più stretti, consapevoli dell'impegno fisico e mentale richiesto dal nuovo ruolo. Lo conferma padre Alejandro Moral, priore generale degli agostiniani, che in un'intervista a Il Messaggero racconta un pontefice « instancabile, ma visibilmente provato ». « L'ho visto persino un po' dimagrito », osserva padre Moral, che conosce Leone XIV fin dai tempi in cui era priore dell'ordine.

