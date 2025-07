Estonia coro di 21mila persone esegue i canti tradizionali che ispirarono la Rivoluzione Cantata contro l’Urss

In Estonia, un’epica celebrazione di 21.000 voci unisce tradizione e storia, ricordando il potere del canto nella lotta per la libertà. Durante il Festival del Canto e della Danza a Tallinn, le melodie ancestrali risuonano come simbolo di resistenza e identità nazionale. Quattro giorni di canti e danze corali, incentrati sulle canzoni che ispirarono la rivoluzione contro l’Unione Sovietica, continuano a testimoniare il forte spirito estone. Questo evento rappresenta ancora oggi un atto di orgoglio e unità nazionale.

In Estonia più di 21.000 cantanti hanno preso parte alla tradizionale celebrazione del canto e della danza. Una folla enorme ha gremito il Song Festival Grounds, un enorme luogo all’aperto nella capitale estone, Tallinn. Decenni fa l’evento ispirò la resistenza al controllo sovietico e fu successivamente riconosciuto dall’agenzia culturale delle Nazioni Unite. L’evento di quattro giorni con canti e danze corali è incentrato sulle canzoni popolari estoni e sugli inni patriottici e si tiene all’incirca ogni cinque anni. La tradizione risale al XIX secolo. Alla fine degli anni ’80, ispirò la Rivoluzione Cantata, aiutando l’Estonia e altre nazioni baltiche a liberarsi dall’occupazione sovietica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Estonia, coro di 21mila persone esegue i canti tradizionali che ispirarono la Rivoluzione Cantata contro l’Urss

