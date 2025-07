Il club neopromosso arruola anche Mondini e l’azzurro under Casali Ospitaletto bomber Bertoli fa sognare in grande

L’Ospitaletto Franciacorta, fresca protagonista di una storica promozione in Serie C, punta in alto e si rafforza con acquisti di grande talento come Mondini e Casali. La squadra, ormai protagonista di un sogno che diventa realtà, si prepara a scrivere nuove pagine di successo, investendo sul mercato per diventare una vera sorpresa del campionato. In attacco…

OSPITALETTO (Brescia) Dopo essere tornato tra i professionisti grazie alla vittoria di uno dei gironi più difficili del campionato di Serie D, l’Ospitaletto Franciacorta si affaccia alla C con l’entusiasmo di chi ha scritto una favola e ora vuole continuare a sognare. La Cenerentola della prossima stagione è infatti tra le squadre più attive sul mercato, con l’obiettivo di costruire un gruppo competitivo e pronto per la categoria. In attacco spicca l’arrivo di Marco Bertoli, capocannoniere del girone lo scorso anno con 25 reti in 38 presenze alla Varesina. In mediana, Gabriele Mondini porta esperienza e sostanza: oltre 150 presenze in Serie D e protagonista della promozione del Caldiero nella stagione 202324. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il club neopromosso arruola anche Mondini e l’azzurro under Casali. Ospitaletto, bomber Bertoli fa sognare in grande

