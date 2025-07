Calciomercato Inter Frattesi verso l’addio? Moretto chiarisce | Tutta la verità sull’interesse dell’Atletico Madrid e del Napoli Nerazzurri pronti a…

Il calciomercato dell’Inter è in fermento: si parla di un possibile addio di Frattesi e delle sue voci di interesse da parte dell’Atletico Madrid e del Napoli. Il centrocampista, reduce da una stagione complicata, si prepara a un intervento chirurgico che potrebbe influenzare il suo futuro. Ma cosa c’è di vero dietro queste speculazioni? Scopriamo insieme le ultime novità e i retroscena sulla situazione di Frattesi e i piani dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Frattesi verso l’addio? Moretto chiarisce: «Tutta la verità sull’interesse dell’Atletico Madrid». Le parole del giornalista. Davide Frattesi si prepara a un’estate diversa rispetto ai suoi compagni. Il centrocampista classe 1999, reduce da una stagione conclusa in salita per un problema fisico persistente, sarà sottoposto a breve a un intervento chirurgico per curare un’ernia inguinale. Un fastidio che lo ha condizionato per diverse settimane, al punto da impedirgli di scendere in campo nel Mondiale per Club, torneo in cui l’Inter è stata eliminata agli ottavi dal Fluminense. 🔗 Leggi su Internews24.com