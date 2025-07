Matteo Renzi papà orgoglioso della figlia Ester appena diplomata a cui dedica dei versi di Eugenio Montale

Matteo Renzi, orgoglioso papà, celebra con gioia il traguardo della figlia Ester, appena diplomata con il massimo dei voti in maturità classica. Attraverso un toccante messaggio su Instagram, dedica alla ragazza alcuni versi di Eugenio Montale, poeta preferito di Ester, condividendo così la sua ammirazione e affetto. Un gesto che esprime non solo il suo orgoglio, ma anche l’amore profondo di un genitore per i successi dei propri figli, dimostrando come i valori e le emozioni si trasmettono attraverso le parole.

Un papà pieno di ammirazione nei confronti della figlia: Matteo Renzi si congratula pubblicamente su Instagram con la terzogenita Ester che ha conseguito, con il massimo dei voti, il diploma di maturità classica, dedicandole alcuni versi di Eugenio Montale, il poeta preferito della ragazza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matteo Renzi, papà orgoglioso della figlia Ester, appena diplomata, a cui dedica dei versi di Eugenio Montale

In questa notizia si parla di: matteo - renzi - figlia - ester

Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo. L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità, con un occhio alle elezioni 2027 - Tra PD e Matteo Renzi si respira un’aria di disgelo, con l’ex segretario pronto a rientrare nel cuore del dibattito politico, puntando alle elezioni del 2027.

“Esterina” scriveva il tuo amato Montale esattamente cento anni fa, nei versi senza tempo degli Ossi di Seppia, “non turbare di ubbie il sorridente presente. La tua gaiezza impegna già il futuro”. Oggi saluti il Liceo Classico, con un 100 strameritato costruito gior Vai su Facebook

Matteo Renzi, papà orgoglioso della figlia Ester, appena diplomata, a cui dedica dei versi di Eugenio Montale; Toscana, 30 mila studenti tra i banchi per l'esame di Maturità. A Firenze si diploma anche Ester, la figlia di Renzi; Ester Renzi, chi è la figlia di Matteo Renzi.

Matteo Renzi, papà orgoglioso della figlia Ester, appena diplomata, a cui dedica dei versi di Eugenio Montale - Un papà pieno di ammirazione nei confronti della figlia: Matteo Renzi si congratula pubblicamente su Instagram con la terzogenita Ester che ha conseguito, con il massimo dei voti, il diploma di maturi ... Come scrive vanityfair.it

L’esame di stato riunisce il Terzo polo: i figli di Renzi e Calenda alla prima prova - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com