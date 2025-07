Napoli scatenato dopo Lang e Beukema in arrivo anche Ndoye

Napoli non si ferma: dopo gli acquisti di Lang e Beukema, si prepara a rinforzare ulteriormente il suo organico con Ndoye. La prossima settimana è prevista la chiusura per l’esterno del Bologna, rafforzando così la rosa di Antonio Conte e alimentando le speranze dei tifosi azzurri. La campagna di mercato dei partenopei continua a essere imponente e ambiziosa, puntando a una stagione da protagonista.

