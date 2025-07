Ascolti TV | Sabato 5 Luglio 2025 Vicini la replica di Dalla Strada al Palco 16.5% e il Mondiale per Club 16.4%

Sabato 5 luglio 2025, le emittenti italiane hanno regalato una serata ricca di emozioni e intrattenimento. Dalla replica di "Dalla Strada al Palco" su Rai1, che ha coinvolto numerosi telespettatori, ai quarti di finale dei Mondiali per Club su Canale5 tra Real Madrid e Borussia Dortmund, che hanno acceso il pubblico. Scopriamo insieme come si sono conclusi gli ascolti di questa notte all'insegna dello spettacolo e della competizione.

Nella serata di ieri, sabato 5 luglio 2025, su Rai1 Dalla Strada al Palco ha intrattenuto.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 per i quarti di finale dei Mondiali per Club Real Madrid – Borussia Dortmund ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Nuotando nella follia è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Windstorm: Ritorno alle origini  ha radunato.000 spettatori (%). Su Rai 3 la prima visione del film Stranizza d’amuri, diretto da Beppe Fiorello, raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Il Fuggitivo  totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it