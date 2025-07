Flip-flop mania | il ritorno del sandalo più basic dell’estate inspo di Gigi Hadid e Jennifer Aniston

nuova giovinezza, grazie all’ispirazione di icone come Gigi Hadid e Jennifer Aniston. Questi sandali basic stanno conquistando le passerelle e i cuori di chi desidera un tocco di stile disinvolto e versatile. Pronti a scoprire come reinterpretarli e rendere unico il vostro look estivo? La rivoluzione delle infradito è appena iniziata: lasciatevi ispirare!

C’è un accessorio che ha segnato le estati da Millennials: vi ricordate le passeggiate sul lungomare o le uscite frettolose in giardino? Se sì, allora vi ricorderete la parola flip-flop. Ora però sono tornate, e lo hanno fatto con tutta l’intenzione di rimanere: il flip-flop — o più semplicemente, l’infradito. Il sandalo di gomma più semplice al mondo, quello che molti hanno relegato al ruolo di ciabatta da doccia o da spiaggia, sta vivendo una seconda giovinezza. A sdoganarlo? Inspo come Gigi Hadid e Jennifer Aniston, che lo hanno indossato con abbinamenti tutt’altro che casual. Il flip-flop diventa fashion, e non è uno scherzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Flip-flop mania: il ritorno del sandalo più basic dell’estate (inspo di Gigi Hadid e Jennifer Aniston)

