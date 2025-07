Le star della serie turca Tradimento | Le ragioni del successo? il gioco di squadra!

Le star della serie turca "Tradimento" conquistano il pubblico italiano, grazie a un mix vincente di storie avvincenti e interpretazioni coinvolgenti. Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner Sahin sono i protagonisti che hanno fatto sognare gli spettatori, portando sul grande schermo un gioco di squadra impeccabile. La loro presenza al BCT Festival di Benevento ha confermato l’amore incondizionato dei fan italiani, pronti a seguire ogni passo di questa serie di successo.

Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner?ahin, tra gli attori principali di Tradimento, serie drammatica turca amatissima in Italia, sono sbarcati all'ultimo Benevento al BCT Festival, seguiti da fan instancabili. In Italia va in onda su Canale 5 da poco meno di un anno, per la precisione dal 1 dicembre 2024 ma Tradimento, dal titolo originale turco Aldatmak, con le due stagioni di cui si compone (con episodi da 45 minuti ciascuno), è già campione di pubblico ed amatissima. Dato il seguito di fan, era prevedibile quanto accaduto all'ultimo BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento dove l'arrivo di ben tre attori del cast, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner?ahin è stato accolto con un seguito senza precedenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Le star della serie turca Tradimento: “Le ragioni del successo? il gioco di squadra!”

