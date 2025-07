Texas il fiume travolge i campi estivi per ragazze | oltre 50 morti Decine di bimbe restano disperse

La tranquilità del campo estivo cristiano di Hunt, Texas, è stata improvvisamente sconvolta da un'imponente esondazione del fiume Guadalupe, che in sole due ore ha causato una tragedia di proporzioni devastanti. Con oltre 50 vittime e molte bimbe disperse, questa drammatica calamità ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e crudele. Un evento che scuote non solo le famiglie coinvolte, ma tutta la nazione, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Erano 750 le persone del campo estivo cristiano per ragazze a Hunt, sulle rive del fiume Guadalupe, in Texas, esondato e salito di sei metri in due ore. E quella che per loro doveva essere una vacanza di spensieratezza a Camp Mystic, un campo estivo per ragazze fondato nel 1926, si è trasformata in tragedia nazionale: sono almeno 51 i morti provocati dall’esondazione, di questo 28 sono adulti e 15 e bambine, mentre ne restano ancora disperse 27. “Non ho mai visto un posto così orrendamente devastato da un evento naturale”, ha scritto su ‘X’ il governatore del Texas Greg Abbott, che nelle scorse ore si è recato sul luogo della tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it