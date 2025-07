wsj sceicchi hebron vogliono emirato e accordi di abramo

Un nuovo capitolo si apre nel complicato equilibrio del Medio Oriente: cinque sceicchi di Hebron desiderano creare un Emirato indipendente, aderendo agli Accordi di Abramo e riconoscendo Israele come Stato del popolo ebraico. Una mossa audace che potrebbe ridefinire le relazioni regionali e aprire la strada a un percorso di pace. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta innovativa? Scopriamolo insieme.

Un gruppo di cinque importanti sceicchi del distretto di Hebron, in Cisgiordania, ha inviato una lettera al governo israeliano esprimendo il desiderio di aderire agli Accordi di Abramo e di raggiungere la pace con Israele. Lo riporta il Wall Street Journal. La missiva esprime il desiderio degli sceicchi di staccarsi dall'Autorit√† nazionale palestinese (Anp) e di costituire Hebron come Emirato che "riconosca Israele Stato del popolo ebraico, quindi Israele riconoscer√† l'Emirato come rappresentante dei residenti arabi". Secondo il Wsj, altri sceicchi che sostengono l'iniziativa hanno mantenuto l'anonimato per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net