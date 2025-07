Beautiful non in onda oggi domenica 6 luglio | perché?

Perché Beautiful non va in onda oggi, domenica 6 luglio? I fan della celebre soap americana dovranno attendere ancora un po’: la puntata di oggi è stata temporaneamente sospesa. La causa? Una modifica nel palinsesto di Canale 5 legata alla conclusione di "The Family 2" e ad altri impegni di programmazione. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa pausa inattesa e quando torneranno le avventure dei Forrester.

Un'amara sorpresa attende i fans di Beautiful che oggi – domenica 6 luglio – si collegheranno come di consueto su Canale 5 per seguire le vicende dei Forrester. La soap americana oggi non andrà in onda, perché? per scoprire i motivi di questo stop improvviso. Beautiful si ferma oggi 6 luglio. Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subirà qualche modifica, dovuta principalmente alla fine di The Family 2. L'ultima puntata del serial turco è infatti andata in onda ieri, sabato 5 luglio. Questo ha portato i vertici di Cologno Monzese a delle variazioni nella programmazione, con scelte che potessero coprire l'intero slot orario.

Jack Wagner dopo dieci anni riprende il ruolo dell'indimenticabile Nick Marone nella storica serie tv Beautiful in onda su Canale 5. - Jack Wagner torna a vestire i panni di Nick Marone dopo dieci anni, portando nuova linfa alla storica soap opera "Beautiful".

«Ridge spererà che suo padre si riprenda e che dia segni di vita, il prima possibile. » Nella puntata di Beautiful che andrà in onda il 6 luglio 2025 su Canale5, Ridge è sopraffatto dall’ansia e dai dubbi. Dopo aver dato il consenso all’intervento di Finn per cerc Vai su Facebook

