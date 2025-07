Tra Nunez e Lucca spunta un terzo nome per l’attacco del Napoli

Mentre Nunez e Lucca restano i nomi più caldi, spunta un terzo candidato che potrebbe rivoluzionare l’attacco del Napoli. La dirigenza partenopea lavora intensamente per trovare la soluzione ideale, puntando a rinforzare la squadra di mister Conte e consolidare le speranze di una stagione ricca di successi. La sfida è aperta: quale sarà la scelta finale? Scopriamolo insieme!

Le trattative continuano per il reparto avanzato del Napoli. Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Conte.

