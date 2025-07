Ultimissime Inter LIVE | Frattesi si opera l’ultimatum di Marotta a Calhanoglu Bonny conquista subito i tifosi interisti

Restate sempre aggiornati con le ultime news dall'Inter, nella nostra diretta quotidiana: dall’operazione di Frattesi alle parole di Marotta su Calhanoglu, passando per l’entusiasmo di Bonny tra i tifosi nerazzurri. La nostra redazione vi tiene compagnia con tutte le novità, analisi e aggiornamenti in tempo reale. Non perdere neanche un dettaglio: l’Inter ti aspetta con le sue news più calde!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 6 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 5 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 4 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 3 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 2 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 6 LUGLIO. Bonny Inter, la foto da bambino in maglia nerazzurra fa già innamorare i tifosi! Un suo nuovo compagno lo accoglie così – FOTO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Frattesi si opera, l’ultimatum di Marotta a Calhanoglu, Bonny conquista subito i tifosi interisti

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

GdS - Frattesi si opera e 'vede' il futuro: aumentano le possibilità di permanenza all'Inter; Inter, Frattesi si opera di ernia inguinale per tornare al top; Frattesi si opera. Il suo futuro cambia? Ecco lo scenario. E il prezzo rispetto a gennaio….

