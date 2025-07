Calciomercato Milan Allegri possibile chiave per il colpo Leoni in difesa! Decisivo il legame tra il tecnico e Cherubini

Il calciomercato del Milan si infiamma con una possibile svolta: Allegri potrebbe essere la chiave per portare Leoni in rossonero! Il legame solido tra l’allenatore e Cherubini, insieme alla sua esperienza, potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare questa trattativa. Il giovane talento del Parma rappresenta un investimento strategico e una mossa audace per rinforzare la rosa. Resta da scoprire se questa alleanza porterà i suoi frutti sul campo.

Il Milan potrebbe avere una marcia in più nella corsa per Leoni, uno dei giovani più promettenti del panorama italiano, atualmente in forza al Parma. Il motivo? Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e .

Nel calciomercato, il Milan sembra voler cambiare rotta, focalizzandosi su talenti italiani. Le quotazioni di Giovanni Leoni stanno risalendo, attirando l'attenzione di diversi club.

