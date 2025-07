Medioriente | leader Hezbollah nessuno spazio per la resa non cederemo armi

Nel cuore del Medio Oriente, la resilienza di Hezbollah si fa sentire forte e chiara: nessuna resa, nessuna cessione di armi. Lo sceicco Naim Qassem, dal suo rifugio a Beirut, ribadisce con fermezza che le minacce non piegheranno il loro spirito. La tensione tra le parti resta alta, ma la determinazione del leader di Hezbollah sembra inarrestabile, lasciando aperto un capitolo ancora tutto da scrivere nel complesso scenario mediorientale.

Milano, 6 lug. (LaPresse) – “Non c’è alcun spazio per la resa” e “le minacce non ci faranno arrendere e non cederemo le armi”. Lo ha detto il leader di Hezbollah, lo sceicco Naim Qassem, parlando dal suo bunker durante un evento televisivo a Beirut, ripreso dai media locali. Nel suo discorso, Qassem ha sottolineato che “il nemico ha violato l’accordo di cessate il fuoco migliaia di volte”, tornando a ripetere che la possibilitĂ di un nuovo accordo con Israele non implica che Hezbollah accetterĂ la resa. “Hezbollah – le parole di Qassem riportate dalla tv Al Jadeed – ritiene che l’occupazione israeliana del territorio libanese che deve essere affrontata e che qualsiasi soluzione debba iniziare con un ritiro completo dai territori occupati e la fine dei raid aerei sul Libano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: leader Hezbollah, nessuno spazio per la resa, non cederemo armi

