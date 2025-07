Dall' Operazione Pesce Rosso alle basi fantasam della Cia | come Kiev colpisce Mosca nell’ombra

Dall’operazione Pesce Rosso alle misteriose basi Fantasam della CIA, il fronte ucraino si rivela un campo di battaglia invisibile e complesso. Kiev, alleata strategica degli Stati Uniti, svolge un ruolo cruciale in un conflitto segreto che va oltre i confini ufficiali. Scopriamo come le operazioni clandestine e l’intelligence condivisa segnano ogni mossa nel cuore di questa intricata guerra nascosta, dove nulla è come sembra.

Dietro la guerra in Ucraina si combatte un conflitto segreto tra 007. Dal 2015 Kiev collabora con la CIA, fornendo intelligence chiave. Operazioni congiunte, basi segrete e addestramenti proseguono tuttora.

