Musk lancia America Party Sondaggio-bomba | quanti voti può prendere

Elon Musk, il visionario imprenditore dietro Tesla e SpaceX, si prepara a lanciare l'America Party dopo il suo distacco da Donald Trump. Ma quanto peso potrebbe avere la sua candidatura nel panorama politico USA? Un sondaggio di Quantus Insights svela che circa il 40% degli americani potrebbe sostenere questa nuova forza politica. La domanda ora è: Musk può davvero cambiare le sorti delle elezioni?

Elon Musk lascia America Party, una discesa in campo annunciata dopo lo strappo con il presidente americano Donald Trump. Ma quanti voti pu√≤ prendere il¬†partito di mr Tesla e fondatore di Space X? E quanti americani¬†sono disposti a dare fiducia a Musk? Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto¬†Quantus Insights alla vigilia dell'annuncio e riportato dal britannico Independent¬†circa il 40 percento degli americani appoggerebbe il progetto che¬†sfida repubblicani e democratici. Il 14 per cento ha dato¬†come "molto probabile" il suo voto o sostegno mentre il 26 ha affermato che sarebbe "abbastanza probabile". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Musk lancia America Party. Sondaggio-bomba: quanti voti pu√≤ prendere

Scontro Musk-Trump, dai sussidi per Tesla e SpaceX ai contratti con la Nasa: quanti soldi può perdere l'ex collaboratore del presidente - Elon Musk, noto per la sua critica ai costi pubblici, ha beneficiato enormemente di sussidi e contratti con enti come NASA e il governo americano.

