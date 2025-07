Lazza a San Siro | Il Trionfo del Rap Milanese

Jacopo Lazzarini, classe 1994, cresciuto nelle vie di Calvairate, è l'incarnazione perfetta del sogno milanese che si trasforma in realtà musicale. Il ragazzo che un tempo studiava pianoforte presso il liceo musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi si prepara ora a conquistare lo Stadio San Siro il prossimo 9 luglio 2025, segnando un momento storico nella sua carriera e nel panorama rap italiano. Lazza sgancia una bomba pronta a marchiare a fuoco l'estate 2025, annunciando LAZZA STADI 2025, un tour che rappresenta il culmine di un percorso artistico iniziato oltre un decennio fa. L'artista che ha trasformato il suo nome al contrario in un marchio di fabbrica – da Lazzarini a Lazza – sta per vivere il momento più alto della sua carriera, portando la sua musica nella cattedrale del calcio milanese.

