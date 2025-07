Andrea Cavallari esce dal carcere per laurearsi ma non rientra | è in fuga con la fidanzata Il 26enne era condannato per la strage di Corinaldo

Andrea Cavallari, 26 anni condannato per la strage di Corinaldo, aveva ottenuto un permesso speciale dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea. Tuttavia, dopo aver lasciato il penitenziario, è scomparso nel nulla, fuggendo con la fidanzata e scatenando preoccupazione tra le autorità. La sua storia solleva domande sulla gestione dei permessi e sui rischi di fuga. È ora ricercato attivamente...

Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per dicutere la tesi di laurea. In prigione, però, non è più tornato. È in fuga da giovedì Andrea Cavallari,.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

Aveva sempre ribadito: «Con i morti di Corinaldo non c'entro niente». La fuga grazie al permesso concesso dal carcere, senza che gli fosse stata affidata alcuna scorta. La strage in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta per derubare il pubblico

