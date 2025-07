Il nuovo mantova Pittino per la difesa Majer si allontana

Il Mantova si prepara alla nuova stagione con entusiasmo e strategia, puntando a rafforzare la rosa per affrontare con determinazione la Serie B. Mentre il direttore tecnico Christian Botturi lavora alle prime trattative del mercato estivo, il club cerca di trovare gli innesti giusti per garantire competitività e continuità . Sono diversi i movimenti che potrebbero cambiare le sorti della squadra, con il nuovo mantovano Pittino in prima linea come rinforzo difensivo, ma il trasferimento di Majer sembra sempre più vicino alla decisione di allontanarsi.

Il Mantova è impegnato a costruire la squadra in vista della nuova stagione. Il direttore tecnico, Christian Botturi, è impegnato nelle prime trattative del mercato estivo. Contatti che hanno il duplice compito di allestire un gruppo in grado di poter essere competitivo per la prossima serie B, permettendo al tempo stesso a Davide Possanzini, confermato in panchina, di cominciare a lavorare con un organico definito. Sono diversi i movimenti che coinvolgeranno i biancorossi in vista della nuova sfida al torneo cadetto. Sul fronte degli arrivi, dopo il difensore Alessio Castellini (2003) e il trequartista Tommaso Marras (2004), è in dirittura d’arrivo il centrale Tommaso Pittino (2005). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il nuovo mantova. Pittino per la difesa. Majer si allontana

