Un’altra tragedia nel silenzio delle carceri | detenuto 40enne si impicca Vasto Uilpa | Strage infinita

Un'altra tragedia scuote le carceri italiane, con un detenuto 40enne che si è tolto la vita a Vasto, Abruzzo. È il 37° suicidio in cella nel 2025, un bilancio inquietante che la Uilpa Polizia Penitenziaria definisce "una strage infinita". Le problematiche scatenano una crisi umanitaria aggravata da caldo estremo, mancanza di personale e strutture prive di adeguati presidi di sicurezza. Una realtà drammatica che richiede interventi immediati e concreti.

