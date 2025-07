WWE | Ritorno in WWE per Chavo Guerrero? L’indizio all’evento Worlds Collide

Il mondo del wrestling è in fermento: Chavo Guerrero potrebbe presto fare il suo ritorno ufficiale in WWE, lasciando tutti a bocca aperta. Avvistato a Worlds Collide, l’ex Superstar ha fatto intuire di essere tornato nel roster, alimentando rumors e aspettative tra i fan. Ma cosa ci riserva questo ritorno? La risposta si avvicina, e gli appassionati sono già in trepidante attesa di scoprire il prossimo capitolo di questa incredibile carriera. Resta con noi per saperne di più!

Chavo Guerrero potrebbe ufficializzare presto il suo ritorno in WWE o almeno è quello che sta dicendo in giro. L'ex Superstar WWE è stato avvistato all'evento Worlds Collide, ma potrebbe non trattarsi solo di una semplice apparizione. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Chavo avrebbe confidato ad alcune persone di essere "tornato ufficialmente in WWE". Negli ultimi anni, Chavo è rimasto attivo sulla scena del wrestling, partecipando ad eventi per AAA, TNA, GCW e numerose federazioni indipendenti. Oltre al wrestling, ha anche lavorato a diversi progetti televisivi, mantenendo vivo il suo nome sia nel mondo dello sport che in quello dello spettacolo.

Wrestling, Chavo Guerrero torna in Italia grazie alla EWE; Bovolone ospita il wrestling internazionale con un tributo a Eddie Guerrero; Bovolone torna la capitale del wrestling: al palazzetto Le muse va in scena «Il ritorno dei campioni».

