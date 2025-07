Cilento da oggi si arriva anche via mare | ecco i nuovi collegamenti

Il Cilento si apre al mare: da oggi, grazie ai nuovi collegamenti del Metrò del Mare, esplorare questa splendida costa diventa ancora più facile e suggestivo. Con linee che collegano Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, il servizio offerto da Alicost rende i viaggi tra natura, storia e relax più comodi e sostenibili. Preparati a vivere un’esperienza unica, perché il mare non è mai stato così vicino.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ripresi da oggi, domenica 6 luglio, i collegamenti marittimi del Metrò del Mare, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Il servizio, a cura di Alicost, prevede due linee: A1 (attiva dal lunedì al venerdì): Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Amalfi – Positano; questa linea parte alle 7,45 dal porto di Salerno, molo Manfredi e arriva alle 9,20 ad Agropoli e alle 9,55 a San Marco di Castellabate, 10,39 arrivo ad Amalfi e 10,54 a Positano. Il rientro a Salerno è con arrivo alle 20,15. Da Positano il servizio rientra dalle ore 17,07 ed arriva ad Amalfi alle 17,23, San Marco 18 l, 45, ad Agropoli alle 19,10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cilento, da oggi si arriva anche via mare: ecco i nuovi collegamenti

In questa notizia si parla di: mare - collegamenti - cilento - arriva

Treni, i 'regionali del mare': nuovi collegamenti diretta da Milano alle località della riviera romagnola - Da oggi, i treni regionali del mare offrono collegamenti diretti tra Milano e le principali località della Riviera Romagnola, da Ravenna a Rimini.

Metrò del mare, partono i collegamenti tra Salerno e il Cilento: ecco gli orari https://ift.tt/bdpo4Cc https://ift.tt/wUFpEsR Vai su X

Salerno, Coste di Amalfi e Cilento: al via i collegamenti marittimi del Metrò del Mare Vai su Facebook

Al via i collegamenti del Metrò del Mare per il Cilento; Metrò del mare, partono i collegamenti tra Salerno e il Cilento: ecco gli orari; Salerno, Coste di Amalfi e Cilento: al via i collegamenti marittimi del Metrò del Mare - Salernonotizie.it.

Al via i collegamenti del Metrò del Mare per il Cilento - Al via da domani, 6 luglio, i collegamenti marittimi del Metrò del Mare, servizio di trasporto via mare pensato per agevolare la mobilità lungo la costa cilentana e amalfitana. Si legge su msn.com

Salerno, alghe e schiuma a mare e i bagnanti scappano via: «Effetto del caldo afoso» - Il caldo anomalo degli ultimi giorni fa esplodere ... Lo riporta msn.com