È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Giancarlo Vitali, il visionario fondatore di Radio Cristal Area. La sua passione e il suo spirito innovativo hanno plasmato per oltre tre decenni il panorama radiofonico di Lecco, lasciando un’eredità indelebile. La sua storia, nata tra amici e una bottiglia di champagne Cristal, resterà per sempre un simbolo di dedizione e amore per la comunità. La memoria di Vitali vivrà nei cuori di tutti noi.

Lecco, 6 luglio 2025 – Addio al papà di Radio Cristal Area, storica emittente di Lecco morta prima del suo fondatore. È mancato all’età di 84 anni Giancarlo Vitali, il fondatore nel 1976 di Radio Cristal Area, per 35 anni la voce del territorio. L’idea dell’emittente radiofonica locale era nata davanti a una bottiglia di champagne Cristal, da qui il nome. Con Vitali, c’erano i suoi amici e compagni di avventura: Ennio Tavola, Giorgio Vassena e Gigi Calvasina, gli altri fondatori di Radio Cristal. Da Radio Cristal sono passati anche grandi artisti come Gianni Morandi e Little Tony, o Ivana Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Giancarlo Vitali, storico fondatore di Radio Cristal

