Sequestrati 300 kg di pesce per i ristoranti a Torre del Greco | pessime condizioni igieniche

Un'operazione dei carabinieri a Torre del Greco ha portato al sequestro di 300 kg di pesce conservato in condizioni igieniche discutibili, mettendo a rischio la salute dei consumatori e la reputazione del settore. La scoperta evidenzia l'importanza della sicurezza alimentare e della tutela del mare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che scuote il cuore della tradizione culinaria locale.

I carabinieri hanno sequestrato 300 kg di pesce spada e tonno rosso conservati in pessime condizioni in un magazzino nella zona turistica di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

