Luca Marin | Manaudou e Pellegrini? Acqua passata ho sofferto ma non odio più nessuno

Luca Marin, Manaudou e Pellegrini sono solo ricordi lontani. Dopo le sofferenze e le bone dell’amore, Luca si apre con sincerità: niente odio, solo il desiderio di guardare avanti. Ora, in Svizzera, si concentra sulla sua carriera di allenatore e sulla crescita personale, lasciando alle spalle i rumors. La sua storia dimostra che anche dopo le tempeste, c’è sempre una nuova partenza da nuotare.

Il nuotatore, diventato famoso soprattutto per le fidanzate campionesse, oggi allena in Svizzera: "Delle mie relazioni si è detto fin troppo. Prima della nostra generazione in Italia di nuoto si parlava poco. Oggi alleno in Svizzera e sono single". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luca Marin: "Manaudou e Pellegrini? Acqua passata, ho sofferto ma non odio più nessuno"

