Seiko Prospex 60th Anniversary | Sei Decenni di Orologeria Subacquea d’Eccellenza al Polso

Seiko Prospex celebra un traguardo storico: 60 anni di eccellenza nell’orologeria subacquea, dal primo modello del 1965 a questa straordinaria edizione limitata. Un omaggio al passato e un passo nel futuro, questa collezione unisce tradizione e innovazione in ogni dettaglio. Un simbolo di passione e precisione, pronta ad accompagnare avventure indimenticabili: la Prospex 60th Anniversary Edition è il regalo perfetto per gli appassionati di orologi.

Il colosso giapponese celebra quest'anno un traguardo straordinario: i 60 anni dal lancio del suo primo orologio subacqueo, avvenuto nel lontano 1965. Per commemorare questo importante anniversario, Seiko presenta la Prospex 60th Anniversary Edition, una collezione in edizione limitata che rappresenta il perfetto connubio tra heritage e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Seiko Prospex 60th Anniversary: Sei Decenni di Orologeria Subacquea d’Eccellenza al Polso.

Seiko Prospex SPB509 GMT Diver; Seiko Prospex 1968 Heritage Diver GMT SPB519.

