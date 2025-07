Cuciniamo insieme | Muffin salati o degli amici

Cucinare insieme diventa ancora più divertente con queste deliziose ricette di muffin salati, perfette per un aperitivo tra amici o una cena informale. Semplici da preparare e irresistibili al palato, sono l’ideale per uno “sfizio” goloso senza troppi fronzoli. Basta qualche minuto in forno e il gioco è fatto: il risultato? Un mix di sapori che mette subito di buon umore. Ora, scopriamo come prepararli!

Non vi va di fare una cena elaborata? Aspettate gli amici per un bicchiere insieme? Avete voglia di uno "sfizio" goloso, ma non troppo impegnativo? Ecco una ricettina che accompagnata da una insalata fresca o messa accanto al vino giusto vi farà tornare il buon umore. Unico sacrificio: usare per qualche minuto il forno. Per la farcitura sbizzarritevi: olive, capperi e acciughe, Asiago o Montasio e speck, cipollina, ricotta e salame piccante, piselli e Fontina: insomma fate voi. Andiamo in cucina.

