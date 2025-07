Cosa mi manca davvero? Cobolli quella dedica speciale a Edoardo Bove | parole che commuovono

In un momento di pura emozione, Flavio Cobolli ha condiviso parole che vanno oltre il tennis, toccando il cuore di tutti. La sua dedica a Edoardo Bove ci ricorda quanto il legame tra amici sia prezioso e potente, capace di riscaldare anche le giornate più intense. In quel silenzio carico di sentimento, emerge una verità: anche lontani, gli affetti più profondi restano vicini nel cuore.

“Mi dispiace che Edoardo non stia qui quest’anno”, ha detto Flavio Cobolli con un filo di voce, nel momento più alto della sua carriera. Era sull’erba sacra di Wimbledon, appena approdato agli ottavi di finale. Gli occhi lucidi, il sorriso trattenuto, e poi quella frase. Un’assenza pesava più di tutto il resto: Edoardo Bove non era lì. In quel campo perfetto, dove ogni gesto è cerimonia e ogni parola pesa, Cobolli ha scelto di ricordare l’amico di sempre. Quello che conosce da quando tutto era solo un gioco. Bove e Cobolli sono amici da una vita. Entrambi hanno militato nelle giovanili della Roma: Edoardo ha proseguito con il calcio, Flavio ha lasciato quel mondo per inseguire il tennis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa mi manca davvero?”. Cobolli, quella dedica speciale a Edoardo Bove: parole che commuovono

In questa notizia si parla di: edoardo - cobolli - cosa - manca

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria Vai su Facebook

La gioia di Cobolli: 'Uno dei giorni più belli della mia vita'; Edoardo Bove in tribuna nel box di Cobolli al torneo di Rotterdam; Cobolli, che sorpresa: c’è Bove in tribuna a Rotterdam per lui!.

“Cosa mi manca davvero?”. Cobolli, quella dedica speciale a Edoardo Bove: parole che commuovono - “Mi dispiace che Edoardo non stia qui quest’anno”, ha detto Flavio Cobolli con un filo di voce, nel momento più alto della sua carriera. Riporta thesocialpost.it

Il tennista Cobolli racconta: “Tra me e Bove amicizia speciale, siamo cresciuti insieme tra calcio e tennis” - MSN - Il tennista Flavio Cobolli, grande amico di Edoardo Bove, era presente oggi all’evento per annunciare la partnership tra la Boreale – società in cui Bove ha mosso i primi passi – e la ... Scrive msn.com