Dirigenza Juve quando saranno nominati il ds e il dt? Tudor ha fatto una precisa richiesta e i bianconeri gli hanno fatto questa promessa | cosa accadrà nelle prossime settimane

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della Juventus: i tifosi attendono con trepidazione le nomine ufficiali del nuovo ds e del dt, cruciali per il rilancio della rosa. Tudor ha formulato richieste precise, alle quali i bianconeri hanno promesso di rispondere, aprendo un capitolo importante nel mercato estivo. Cosa accadrà ? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di una fase di cambiamenti e grandi aspettative.

Il calciomercato Juve è nel pieno delle trattative estive, con il recente acquisto di Jonathan David a parametro zero che ha segnato l’inizio di una serie di operazioni destinate a rinforzare la squadra, un processo che si allungherà nelle prossime settimane. Questo è il primo passo di un mercato che, come emerso anche dal Mondiale per Club, ha messo in evidenza l’esigenza di rinforzare la rosa in praticamente ogni reparto. Dirigenza Juve, la richiesta di Tudor. A seguito dell’addio di Cristiano Giuntoli, sollevato dal suo incarico a fine stagione, le redini del calciomercato sono passate nelle mani del direttore generale Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dirigenza Juve, quando saranno nominati il ds e il dt? Tudor ha fatto una precisa richiesta e i bianconeri gli hanno fatto questa promessa: cosa accadrà nelle prossime settimane

In questa notizia si parla di: juve - dirigenza - saranno - nominati

Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli - La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

Molto Real, la Juve regge solo per 45' Quando esce Yildiz si spegne la luce Rispetto al 5-2 preso dal City, bianconeri in leggero progresso, però costretti ad arrendersi alla superiorità tecnica dei Blancos, spinti da Gonzalo Garcia nei quarti del Mondiale per cl Vai su Facebook

Chiellini si fa strada nell’ECA: il dirigente della Juve riceve una nuova nomina ufficiale; Juventus: Comolli e Chiellini in cerca di un direttore sportivo, quattro i candidati. L’alternativa è in stile Milan; Juve, continua la ricerca di un ds. E per l'area scouting sale Bezhani, delfino di Comolli.

Juventus, blitz a Liverpool: arriva l’uragano - Servono subito 60 milioni per l'affare da Liverpool: la nuova strategia di Comolli ... Come scrive calciomercato.it

Juve, non solo Calvo in dirigenza: sarebbe stato nominato come direttore sportivo Manna - Le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene e l'inibizione a Federico Cherubini hanno portato la Juventus a rivedere i ruoli anche per quanto riguarda la dirigenza, con la ... Si legge su it.blastingnews.com