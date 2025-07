La coppia che tramuta tutto in Soumahoro

A differenza di Renzi e Calenda, che si sono separati subito, il «patriarca verde» e il « Mélenchon italiano» (cit. Bertinotti ) sanno che devono rimanere avvinti come l’edera per non scomparire. Gemelli come Ciccio Graziani e Paolino Pulici, però dell’autogol. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La coppia che tramuta tutto in (Soumah)oro