La sinistra europea che non sa parlare agli europei

La sinistra europea sembra perdere il suo smalto nel dialogo con i cittadini, incapace di adattarsi ai rapidi mutamenti economici e sociali. Questa crisi di rappresentanza si traduce in un allontanamento dal consenso popolare, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità . È arrivato il momento di riconsiderare strategie e visioni per riconquistare il cuore degli europei e costruire un futuro più inclusivo e condiviso.

Al di là infatti delle peculiari caratteristiche proprie dei singoli scenari nazionali quel che appare ormai chiaro è la difficoltà della sinistra di incarnare in Europa un progetto politico organizzativo in grado di rispondere ai grandi cambiamenti economici e sociali intervenuti in questi anni e di raccogliere un consenso maggioritario nella società . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra europea che non sa parlare agli europei

