Esplosioni e "fuoco di risposta" alla frontire: Kim e Sud Corea a un passo dal baratro (Di martedì 15 ottobre 2024) Sale ulteriormente la tensione tra la Corea del Sud e il vicino del Nord: Seul ha annunciato di aver effettuato un "fuoco di risposta" dopo che Pyongyang ha distrutto le strade che collegavano i due paesi nemici. Dopo "un'operazione di bombardamento effettuata dalla Corea del Nord per bloccare le strade di collegamento", le forze sudCoreane "hanno effettuato un fuoco di risposta nelle aree a sud della linea di demarcazione militare", hanno riferito i capi di stato maggiore congiunti, usando il nome ufficiale dell'operazione confine interCoreano.  Le relazioni tra le due Coree si sono notevolmente deteriorate da quando il presidente conservatore Yoon Suk Yeol è salito al potere a Seul nel 2022, favorendo una politica ferma verso il Nord e un rafforzamento dell'alleanza militare con Stati Uniti e Giappone. Liberoquotidiano.it - Esplosioni e "fuoco di risposta" alla frontire: Kim e Sud Corea a un passo dal baratro Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sale ulteriormente la tensione tra ladel Sud e il vicino del Nord: Seul ha annunciato di aver effettuato un "di" dopo che Pyongyang ha distrutto le strade che collegavano i due paesi nemici. Dopo "un'operazione di bombardamento effettuata ddel Nord per bloccare le strade di collegamento", le forze sudne "hanno effettuato undinelle aree a sud della linea di demarcazione militare", hanno riferito i capi di stato maggiore congiunti, usando il nome ufficiale dell'operazione confine interno.  Le relazioni tra le due Coree si sono notevolmente deteriorate da quando il presidente conservatore Yoon Suk Yeol è salito al potere a Seul nel 2022, favorendo una politica ferma verso il Nord e un rafforzamento dell'alleanza militare con Stati Uniti e Giappone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel - in Corea Sud librerie online in crash dopo annuncio Kang - Poiché non prevedevamo che Han Kang vincesse il premio, non abbiamo scorte dei suoi libri. I due principali negozi di libri online della Corea del Sud sono andati brevemente in crash a causa dell'elevato traffico ricevuto dopo l'annuncio di Han Kang Premio Nobel per la Letteratura 2024. Mentre il negozio principale di Kyobo a Gwanghwamun, nel centro di Seoul, ha allestito un angolo speciale ... (Quotidiano.net)

La Corea del Nord mette in guardia la NATO dopo le critiche ai legami con la Russia - La Corea del Nord mette in guardia la NATO su “conseguenze tragiche” dopo le critiche ai legami con la Russia. La NATO ha accusato Pyongyang di “alimentare” la guerra in Ucraina fornendo alla Russia missili, proiettili e droni. La Corea del Nord mette in guardia la NATO La Corea del Nord ha respinto le critiche […]. (Periodicodaily.com)

Kim Jong Un avrebbe ordinato condanna a morte di più di 30 funzionari dopo le alluvioni in Corea del Nord - Secondo alcuni media occidentali quali Fox News e Associated Press, Kim Jong Un avrebbe condannato a morte più di 30 funzionari governativi per le alluvioni di Sinuiju e di Uiju di quest'estate. Il dittatore nordcoreano avrebbe giustificato la serie di provvedimenti con la volontà di punire la mancata prevenzione dei danni. (Fanpage.it)