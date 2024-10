Cosa fare se l’ascensore precipita? La posizione d’assumere per limitare i rischi

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Avete mai presoe pensato dire? Nonostante sia uno dei mezzi più sicuri al mondo c’è chi non riesce ad utilizzarlo per paura. Esistono, infatti, delle cause imprevedibili che potrebbero mettere ao la propria vita,per? Scopriamolo.nonsepotrebbere in caso di terremoto o attentato terroristico. In tali situazioni, vi sono alcune accortezze da seguire. Secondo l’esperto Eliot H. Frank del Centro di Ingegneria Biomedica del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, vi sono dei gesti da none che potrebbero compromettere la propria vita.