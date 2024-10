Thesocialpost.it - Compra una casa e nel freezer trova i resti di una ragazza scomparsa nel 2005

(Di martedì 15 ottobre 2024) La felicità per l’acquisto di una nuovache si trasforma in orrore. Un macabro rimento, iumani di unanel, all’età di 16 anni. La storia arriva dal Colorado, negli Stati Uniti, dove il nuovo proprietario di un’abitazione ha fatto il raccapricciante rimento: alcune parti del corpo di Amanda Leariel Overstreet, la figlia biologica del precedente possessore dell’immobile. Le autorità hanno confermato l’identità deitramite analisi del DNA. Amanda eranell’aprile del, ma stranamente non risulta che la suasia mai stata denunciata. Attualmente, le circostanze della sua morte sono oggetto di un’indagine per omicidio, ma non è stato ancora emesso alcun mandato di arresto, e la causa della morte resta sconosciuta.