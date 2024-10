Calciomercato.it - Clausola da 41 milioni, il nuovo Dybala per il Milan: ecco la strategia di Moncada

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ilosserva con enorme interesse uno dei talenti migliori al mondo in questo momento, ma su di lui ci sono già tutti i top club L’Argentina e il Brasile negli anni si sono confermati sempre più delle miniere d’oro a livello tecnico anche per l’Europa. È sempre stato così, per il Sudamerica in generale, ma alcuni dei più grandi talenti della storia mondiale sono arrivati proprio da lì. Da Messi a Neymar, fino agli ultimi colpi del Real Madrid tra Vinicius, Rodrygo ed Endrick. Tutti verdeoro questi, ma pure a tinte albicelesti non possiamo non menzionare gente come Julian Alvarez e il talento Echeverri acquistato già sempre dal City. E i club italiani sono ovviamente sempre molto attenti, per quanto in questi anni siano stati effettivamente meno i calciatori scoperti e valorizzati da quelle latitudini. Mastantuono (Ansafoto) – calciomercato.