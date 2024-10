Citadel: Honey Bunny, il nuovo capitolo del franchise in un esplosivo trailer ricco d'azione (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la serie originale americana e lo spin-off italiano (Citadel: Diana), è tutto pronto per il nuovo capitolo ambientato in India Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ricco di azione di Citadel: Honey Bunny, il capitolo indiano della serie di spionaggio creata dai fratelli Anthony e Joe Russo. I protagonisti sono Varun Dhawan e Samantha. La produzione è guidata dalla famosa coppia di creatori Raj Nidimoru e Krishna DK (insieme noti come Raj & DK), che svolgono anche il ruolo di showrunner e registi della serie. La sceneggiatura è scritta da Sita R. Menon, insieme a Raj & DK. La serie di spionaggio del duo The Family Man, la cui seconda stagione ha visto la partecipazione proprio della star Movieplayer.it - Citadel: Honey Bunny, il nuovo capitolo del franchise in un esplosivo trailer ricco d'azione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la serie originale americana e lo spin-off italiano (: Diana), è tutto pronto per ilambientato in India Prime Video ha diffuso in streaming ildidi, ilindiano della serie di spionaggio creata dai fratelli Anthony e Joe Russo. I protagonisti sono Varun Dhawan e Samantha. La produzione è guidata dalla famosa coppia di creatori Raj Nidimoru e Krishna DK (insieme noti come Raj & DK), che svolgono anche il ruolo di showrunner e registi della serie. La sceneggiatura è scritta da Sita R. Menon, insieme a Raj & DK. La serie di spionaggio del duo The Family Man, la cui seconda stagione ha visto la partecipproprio della star

