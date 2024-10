Ciclismo, Elisa Longo Borghini candidata al Vélo d’Or femminile, Pogacar strafavorito tra gli uomini (Di martedì 15 ottobre 2024) La stagione del grande Ciclismo è ormai vicinissima a chiudersi ed è dunque tempo di bilanci. Si ci chiede chi è stato il ciclista più forte dell’annata che sta per andare in archivio e a consegnare un titolo è il giornale francese Velo che, in linea con il pallone d’Oro, creò nel 1992 il Vélo d’Or, ormai punto di riferimento per lo sport delle due ruote. Alla trentatreesima edizione, non sembrano esserci dubbi per chi alzerà il trofeo in ambito maschile: Tadej Pogacar è il favorito principale, e non veder vincere lo sloveno della UAE Team Emirates appare fantascienza. Oasport.it - Ciclismo, Elisa Longo Borghini candidata al Vélo d’Or femminile, Pogacar strafavorito tra gli uomini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La stagione del grandeè ormai vicinissima a chiudersi ed è dunque tempo di bilanci. Si ci chiede chi è stato il ciclista più forte dell’annata che sta per andare in archivio e a consegnare un titolo è il giornale francese Velo che, in linea con il palloneo, creò nel 1992 il, ormai punto di riferimento per lo sport delle due ruote. Alla trentatreesima edizione, non sembrano esserci dubbi per chi alzerà il trofeo in ambito maschile: Tadejè il favorito principale, e non veder vincere lo sloveno della UAE Team Emirates appare fantascienza.

Ciclismo - Elisa Longo Borghini : “Ci tenevo a vincere per la squadra. Mondiali gravel? Non mi interessano” - Il conto alla rovescia è iniziato, però sono pronta a dare il mio supporto alla squadra anche nelle gare successive. Sulle vittorie di questa stagione: “La prima vittoria di questa stagione è stata la più bella (al Giro delle Fiandre, ndr), qui ho colto l’occasione allungando in discesa, visto che di solito si attacca sullo strappo del San Luca. (Oasport.it)

Ciclismo femminile - Elisa Longo Borghini : “Sono riuscita a dare il 100% - in volata non era scontato arrivare sul podio” - L’analisi complessiva della stagione: “Ci ho brevemente pensato sul podio, e non ero molto sicura di di me stessa, soprattutto quando sono caduta e sono rimasta fuori dal Tour, e mi sono sentita anche un po’ sciocca a cadere in allenamento così ed autoeliminarmi dal Tour, però ancora una volta devo ringraziare tantissimo il mio allenatore, Paolo Slongo, perché mi ha sostenuto e mi ha detto ... (Oasport.it)

Elisa Longo Borghini è bronzo nel mondiale femminile in linea di ciclismo a Zurigo - Il titolo iridato si decide in volata dove la Kopecky ha sfruttato le sue doti di velocista precedendo la Dygert e appunto l’atleta italiana. . A circa 50 km dall’arrivo la favorita Demi Vollering prova l’accelerazione con la Longo Borghini subito a ruota. BRONZO PER ELISA LONGO BORGHINI NELLA PROVA IN LINEA FEMMINILE AI MONDIALI DI ZURIGO: LA CRONACA Sul durissimo tracciato della ... (Sport.periodicodaily.com)