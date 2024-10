‘Cercà Maria pè Roma’: sai perché si dice così? Il vero significato (Di martedì 15 ottobre 2024) Quante volte avete sentito dire “Andà a cercà Maria pè Roma” e quante volte vi siete chiesti da cosa derivi questa frase e quale sia il vero significato? LEGGI ANCHE:–“Fare la figura del peracottaro”: ecco perché si usa questa espressione a Roma Si tratta di uno dei tanti modi di dire romani, conosciuto ormai anche in altre parti d’Italia. Scopriamo insieme alcune curiosità al riguardo. “Andà a cercà Maria pè Roma”: curiosità e significato del modo di dire Con l’espressione “Andà a cercà Maria pè Roma” si fa riferimento al fatto di essere alla ricerca di qualcuno o qualcosa ma si hanno difficoltà nel trovarla e a volte risulta impossibile. Secondo alcune voci sembra che la frase sia nata per la difficoltà di trovare una persone dal nome tanto comune, Maria appunto, tra le tante vie della Capitale. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quante volte avete sentito dire “Andà a cercàpè Roma” e quante volte vi siete chiesti da cosa derivi questa frase e quale sia il? LEGGI ANCHE:–“Fare la figura del peracottaro”: eccosi usa questa espressione a Roma Si tratta di uno dei tanti modi di dire romani, conosciuto ormai anche in altre parti d’Italia. Scopriamo insieme alcune curiosità al riguardo. “Andà a cercàpè Roma”: curiosità edel modo di dire Con l’espressione “Andà a cercàpè Roma” si fa riferimento al fatto di essere alla ricerca di qualcuno o qualcosa ma si hanno difficoltà nel trovarla e a volte risulta impossibile. Secondo alcune voci sembra che la frase sia nata per la difficoltà di trovare una persone dal nome tanto comune,appunto, tra le tante vie della Capitale.

