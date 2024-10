Arrestato per incendio doloso: 84enne evade dai domiciliari (Di martedì 15 ottobre 2024) Era agli arresti domiciliari, ma si è allontanato ed è stato scoperto e denunciato. Il protagonista è un 84enne di Formia, rintracciato dai carabinieri del Nor- sezione radiomobile nell'ambito di un controllo del territorio. L'uomo era già stato Arrestato dal nucleo forestale perché ritenuto Latinatoday.it - Arrestato per incendio doloso: 84enne evade dai domiciliari Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Era agli arresti, ma si è allontanato ed è stato scoperto e denunciato. Il protagonista è undi Formia, rintracciato dai carabinieri del Nor- sezione radiomobile nell'ambito di un controllo del territorio. L'uomo era già statodal nucleo forestale perché ritenuto

