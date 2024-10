Affari Tuoi, Siamo Senza Soldi: Stefano De Martino Epico in Diretta! (Di martedì 15 ottobre 2024) Stefano De Martino porta l’ironia ad “Affari Tuoi. Ma cosa è successo davvero? Ecco di che si tratta! La nuova puntata di “Affari Tuoi” su Rai 1 ha riservato momenti indimenticabili. Dopo aver lasciato spazio a “Ballando con le Stelle”, Stefano De Martino è tornato alla conduzione, regalando un’esperienza ricca di ironia e colpi di scena. La protagonista della serata è stata Fabiana, una simpatica pacchista della Campania, che ha deciso di condividere il gioco con il marito Raffaele. La sua performance ha tenuto tutti con il fiato sospeso: Fabiana ha chiuso la partita con tre pacchi rossi, uno contenente 5mila euro, un altro con 20mila, e l’ultimo con la straordinaria cifra di 200mila euro. Gossipnews.tv - Affari Tuoi, Siamo Senza Soldi: Stefano De Martino Epico in Diretta! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di martedì 15 ottobre 2024)Deporta l’ironia ad “. Ma cosa è successo davvero? Ecco di che si tratta! La nuova puntata di “” su Rai 1 ha riservato momenti indimenticabili. Dopo aver lasciato spazio a “Ballando con le Stelle”,Deè tornato alla conduzione, regalando un’esperienza ricca di ironia e colpi di scena. La protagonista della serata è stata Fabiana, una simpatica pacchista della Campania, che ha deciso di condividere il gioco con il marito Raffaele. La sua performance ha tenuto tutti con il fiato sospeso: Fabiana ha chiuso la partita con tre pacchi rossi, uno contenente 5mila euro, un altro con 20mila, e l’ultimo con la straordinaria cifra di 200mila euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ad Affari Tuoi Stefano de Martino trasforma lo studio in una scuola di danza : “Stasera è un manicomio” - La partita è ricca di momenti esilaranti, dalle battute della concorrente fino al momento in cui tutti in studio si lanciano in un liscio. "Avanzi di 'balera. Stasera è un manicomio" scherza Stefano De Martino. Nella puntata di martedì 15 ottobre di Affari Tuoi gioca Adriana insieme a suo figlio Matteo. (Fanpage.it)

Qual è il dettaglio griffato che non manca mai nel look di Stefano De Martino ad Affari Tuoi - Stefano De Martino è il nuovo conduttore di Affari Tuoi: in puntata predilige un look ricercato ma giovane, con un dettaglio di stile ricorrente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Stefano De Martino ad Affari Tuoi parla delle vincite : “Siamo finiti senza soldi” - Nella puntata del 13 ottobre 2024 di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha regalato ai telespettatori una serata piena di emozioni, culminata in un’affermazione che ha fatto sorridere tutti: “Non abbiamo più un euro”. twitter. 000 euro. Il momento di massima tensione è arrivato quando Fabiana si è trovata di fronte all’ultima decisione: accettare l’offerta finale del Dottore o aprire il suo ... (Thesocialpost.it)