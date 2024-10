Terzo attentato a Trump, l’attentatore travestito da giornalista (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c’è due senza tre e così, dopo l’attentato fallito durante un comizio in Pennsylvania, costato la vita ad un uomo e allo stesso attentatore, e l’arresto di un uomo armato di fucile sorpreso vicino al golf club dove giocava Trump, ecco il Terzo attentato organizzato contro l’ex presidente sventato in tempo. Un uomo, armato di fucile e di pistola carica, è stato arrestato dagli agenti vicino ad una manifestazione di Trump a Coachella, in California. Si tratta di un 49enne di Las Vegas, bloccato in prossimità del comizio a bordo di un SUV nero. Trump non era ancora salito sul palco, ma lo sceriffo del contea di Riverside è convinto che fosse proprio il candidato repubblicano l’obiettivo del 49enne, rilasciato su cauzione e atteso dal tribunale il mese prossimo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c’è due senza tre e così, dopo l’fallito durante un comizio in Pennsylvania, costato la vita ad un uomo e allo stessore, e l’arresto di un uomo armato di fucile sorpreso vicino al golf club dove giocava, ecco ilorganizzato contro l’ex presidente sventato in tempo. Un uomo, armato di fucile e di pistola carica, è stato arrestato dagli agenti vicino ad una manifestazione dia Coachella, in California. Si tratta di un 49enne di Las Vegas, bloccato in prossimità del comizio a bordo di un SUV nero.non era ancora salito sul palco, ma lo sceriffo del contea di Riverside è convinto che fosse proprio il candidato repubblicano l’obiettivo del 49enne, rilasciato su cauzione e atteso dal tribunale il mese prossimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump - sceriffo su uomo fermato a Coachella : “Sventato terzo tentato omicidio” - Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una […]. (Adnkronos) – ''E' stato impedito il terzo tentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald Trump. (Periodicodaily.com)

Trump - sceriffo su uomo fermato a Coachella : "Sventato terzo tentato omicidio" - Nel veicolo sono state trovate anche diverse carte di identità e passaporti con nomi falsi. Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica a Coachella, in California, dove era in corso una manifestazione elettorale di ... (Liberoquotidiano.it)

Chi è Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato durante comizio di Trump. “Evitato terzo attentato” - È stato arrestato per porto illegale di armi. Vem Miller ha 49 anni ed è di Las Vegas, si definisce un giornalista investigativo. Continua a leggere . "Se me lo chiedete ora, vi dico che sì, i miei vice hanno evitato un terzo attentato", le parole di Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside, su quanto accaduto durante il comizio di Trump a Coachella, in California. (Fanpage.it)