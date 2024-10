Velvetmag.it - Taiwan, la Cina si fa minacciosa: avanza lo spettro della Terza Guerra Mondiale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le tensioni tra lae gli Stati Uniti stanno raggiungendo un punto critico nella disputa circa l’isola die alimentano discussioni sul rischio. Diversi analisti internazionali mettono in guardia sul pericolo crescente di un conflitto globale, con l’area dell’Oceano Pacifico come potenziale teatro principale dello scontro.: epicentro delle tensioni Uno dei fattori chiave che potrebbe innescare un conflitto diretto è. Laconsidera l’isola come una provincia ribelle da riannettere, mentre gli Stati Uniti ne supportano politicamente e militarmente l’esistenza come Stato de facto indipendente. Le continue esercitazioni militari cinesi nelle acque circostanti l’isola e la crescente presenzamarina statunitense nella regione aumentano il rischio di uno scontro diretto.