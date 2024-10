Quotidiano.net - Senec abbina la ricarica elettrica delle macchine con il fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) IL MERCATOauto elettriche cresce, ma non vola, a livello globale, con vendite che si stima raggiungeranno i 20 milioni di unità nel 2024. Anche in Italia i numeri hanno visto un incremento, con 66.679 veicoli venduti nel 2023, contro i 49.536 dell’anno precedente. Tuttavia, il mercato italiano è ancora in fase di sviluppo rispetto ad altri Paesi europei, con una penetrazione che si attesta al 7,2% del totalenuove immatricolazioni nel 2024, mentre la media a livello europeo è al 22,5%. Sulle auto elettriche pesano ancora alcuni pregiudizi, almeno in Italia. Da un lato rimane un certo scetticismo, dall’altro resta il problema pratico del rifornimento in tempi ragionevoli e con costi contenuti in tutto il paese. il dato interessante da mettere in evidenza, anche dal punto di vista economico, è quellostazioni di